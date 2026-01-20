الأرصاد: أمطار خفيفة على هذه المناطق بسبب تكاثر السحب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، فإنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على مناطق عشوائية ومتفرقة.

وأضافت "الهيئة"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وخاصة على غرب البلاد، في حين تسود أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

