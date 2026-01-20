إعلان

الأرصاد: أمطار خفيفة على هذه المناطق بسبب تكاثر السحب

كتب : أحمد العش

09:55 م 20/01/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، فإنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على مناطق عشوائية ومتفرقة.

وأضافت "الهيئة"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وخاصة على غرب البلاد، في حين تسود أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

617592187_1311528944339003_7815241979526328226_n617547419_1311547054337192_3523947263855428354_n

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يصل إلى زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

لسد ثغرة "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة السحب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح
أخبار مصر

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج