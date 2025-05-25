تفاصيل اجتماع وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء الأخير بالعاصمة الإدارية

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض المحافظ، احتياجات أبناء جنوب سيناء في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية متنوعة تُراعي طبيعة المحافظة وتُلبي الطلب المتزايد، واستكمال وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في شبه جزيرة سيناء، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعمير، في تنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة لأهالي جنوب سيناء.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة، مشيرًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تبذل أقصى الجهود للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، وعلى رأسها مشروعات الطرق والمرافق الأساسية ، تطوير شبكات الري للمسطحات الخضراء مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية ذات البُعد الروحي والثقافي والبيئي.

ووجّه وزير الإسكان خلال الاجتماع بضرورة استمرار التنسيق المشترك لدراسة كافة الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية، والتسريع بمعدلات تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.