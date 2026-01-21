ترامب: أمريكا موّلت سد إثيوبيا "الفظيع" وعليّ حل مشكلة النيل الآن

كتب- محمود الطوخي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ما وصفه بقرار الولايات المتحدة "تمويل" سد النهضة الإثيوبي الكبير، مقرا في الوقت ذاته بالأهمية البالغة لنهر النيل بالنسبة لمصر، متعهدا بإيجاد حل فوري للأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ادعى ترامب أن واشنطن هي من دفعت تكلفة بناء السد، قائلا: "هل تعلمون من دفع ثمن السد؟ الولايات المتحدة.. إنه أكبر سد في العالم، على ما أعتقد".

وتساءل ترامب عن كيفية السماح للمشروع بالمضي قدما، مضيفا: "قلت، كيف سمحتم بحدوث ذلك؟ لماذا فعلنا ذلك؟ لقد موّلناه.. أعتقد أنه كان في عهد رئيس ديمقراطي، يا له من أمر فظيع!"

ورغم وصفه للنيل بـ "نهر صغير"، استذكر ترامب صورته الذهنية عنه قائلا: "لطالما تخيلت النيل في مصر. النيل الجميل مع الأهرامات، لكنهم بنوا سدا هناك يوقف تدفقه".

وربط ترامب، السد بأمن المياه والاقتصاد المصري بما في ذلك الترفيه والسفر والسياحة، موضحا: "إذن، مصر أساسا ليس لديها ما يكفي من المياه في النيل.. لديهم سد كبير. عليّ أن أجد حلا لهذه المشكلة الآن".

وجدد ترامب مزاعمه، بأن مصر وإثيوبيا "كانتا ستتحاربان بسبب سد" قبل أن يتدخل هو لوقف التصعيد، مشيرا إلى أن النزاع لا يزال يتطلب مزيدا من العمل.

تأتي هذه التصريحات بعد 4 أيام من عرضه استئناف الوساطة الأمريكية في رسائل بعث بها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة إثيوبيا والسودان، لكسر الجمود المستمر منذ فشل مفاوضات 2020.

ويُعتبر سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار ويعمل بكامل طاقته، مصدرا للتوتر، حيث ترى فيه مصر تهديدا وجوديا لإمداداتها من المياه العذبة.