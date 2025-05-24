عطل مفاجئ.. عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن معظم مدن وقرى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



شهدت محافظة قنا عودة الكهرباء بعد انقطاعها لمدة 30 دقيقة بمعظم مدن وقرى المحافظة، بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات الكهرباء جهد 220 بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا.



كانت غرفة عمليات ديوان محافظة قنا، تلقت إشارة بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مراكز المحافظة لمدة 30 دقيقة.



وتبين وجود عطل مفاجئ في محطة محولات الكهرباء جهد 220 بقرية الطويرات بمركز قنا، وذلك نتيجة زيادة الأحمال فانتقلت فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء بقنا لمكان العطل، وتم إصلاحه والعمل على عودة التيار مرة أخرى للمناطق التى تعرضت للانقطاع.







