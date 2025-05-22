في جولة ميدانية مسائية.. محافظ سوهاج يتفقد تطوير وتجميل الشوارع- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية لتفقد عدد من مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذها، شملت منطقة السوق القديم ومحيط منطقة "إيديال" بمدينة ناصر، كما تابع أعمال التطوير والتجميل النهائية بشارع سوهاج أسيوط، جاء ذلك بحضور كل من المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة السوق القديم بمدينة ناصر، والتي تضمنت نقل السوق العشوائي، وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف المنطقة بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، ورفع كفاءة الأرصفة والبردورات، إلى جانب إنشاء ميادين صغيرة ومقاعد انتظار للمواطنين، وتنفيذ مطبات صناعية حديثة، وأعمال الدهانات.

ووجّه المحافظ خلال جولته بسرعة رفع الإشغالات بالمنطقة، وزيادة مستوى الإضاءة العامة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير وتجميل لضمان استدامة المشروعات الخدمية.

كما تابع المحافظ الأعمال النهائية لتطوير وتجميل شارع سوهاج أسيوط، والتي شملت إحلال وتجديد المرافق، وإنشاء الأرصفة والجزيرة الوسطى، وأحواض الزرع، وتركيب البردورات، ورصف الشارع، بالإضافة إلى تنفيذ المطبات الصناعية الحديثة، وإضفاء الهوية البصرية على الشارع بما يعكس الطابع الحضاري للمنطقة.

وأكد المحافظ على ضرورة تحسين مستوى التشجير، وصيانة الأعمدة القديمة، والالتزام بالانتهاء من جميع عناصر المشروع في موعد أقصاه 30 مايو الجاري، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة لضمان جودة الأعمال وسرعة الإنجاز.