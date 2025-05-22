البنك الدولي يعتمد وحدتين صحيتين في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، اعتماد وحدة منشأة علي الصحية التابعة لإدارة دسوق الصحية، ووحدة الورق الصحية التابعة لإدارة سيدي سالم الصحية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية لمنظمة البنك الدولي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمد المضني، مدير عام إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة انوار زكي، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية.

تعد تلك الزيارة الثانية من نوعها لوفد منظمة الصحة العالمية إلى وحدات اعتماد البنك الدولي بينهما وحدة طب الأسرة بمنشأة علي، ووحدة طب الأسرة بالورق، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على المتابعة الميدانية المستمرة والتقييم الدقيق لأداء وحدات الرعاية الأساسية، واستكمالًا لخطط الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة من البنك الدولي.

تكون الوفد من الدكتورة غادة مراد، عضو فريق منظمة الصحة العالمية، والدكتورة بسمة أشرف شرف، ممثل وزارة الصحة وعضو مكتب فني رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد المضني، مدير إدارة الرعاية الأساسية بديوان المديرية.

والدكتورة شيماء حطب، مساعد مدير الرعاية الأساسية ومنسق اعتمادات البنك الدولي بالمديرية، والدكتورة انوار زكي، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية و مشرف إدارة سيدى سالم.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الصادق، مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم، والدكتور أحمد مرعي، مدير الرعاية الاساسية بالادارة، وأسامة عبد الوهاب، منسق الجودة بالإدارة، وجميع فرق الإشراف الفنية والإدارية على وحدات الرعاية الأساسية بالإدارة.

وشهدت الزيارة النهائية للاعتماد تفقد شامل للوفد لأروقة الوحدتين الصحيتين، ومراجعة دقيقة لملفات طب الأسرة وسجلات الرعاية الأساسية والوقائية، وتقييم نهائي ومعتمد لمعايير SAT، ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة باعتماد البنك الدولية، وفحص جاهزية البنية التحتية، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومراجعة مستوى الانضباط الإداري وسير الخدمات اليومية، والاطلاع على آليات تنفيذ المبادرات الصحية القومية.