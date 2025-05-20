بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية مهدية

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الأسرة بقرية مهدية التابعة لمركز المنيا، والتي تقام على مساحة 608 م2 بتكلفة اجمالية قدرها 8 ملايين جنيه لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـما يقرب من 12 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

أكد محافظ المنيا أن ما تشهده المنيا من تطوير في البنية التحتية الصحية يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً ان افتتاح وحدة طب الأسرة اليوم هو أولى الخطوات نحو ما تسعى اليه الدولة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الصحي وخاصة مع انضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل إلى جانب الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي، مما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان سرعة الحصول على الرعاية الطبية اللازمة و يسهم في تحسين المؤشرات الصحية .

وخلال الافتتاح، استجاب اللواء كدواني لمطالب أهالي القرية بتوفير سيارة إسعاف تسهل تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمرضى والمصابين أثناء نقلهم للوحدة الصحية وقبيل دخولهم إليها، خاصة في الحالات الطارئة وأيضا نقلهم إلى مراكز الرعاية الصحية من مستشفيات ومستوصفات طبية، كما وافق المحافظ على توفير سيارة لنقل الأطباء من والى الوحدة الصحية لتيسير الوصول إلى القرية وتأدية واجباتهم على أكمل وجه.

تفقد المحافظ كافة أقسام الوحدة مستمعاً إلى شرح تفصيلي من وكيل الوزارة حول إمكانيات الوحدة ومكوناتها، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات التي ستُقدَّم للمواطنين، قائلاً: نحن نحاول ان نسبق الزمن في تجهيز الوحدات الصحية على أعلى مستوى فهذا الصرح الطبى هو جزء من كل وستتوالى افتتاحات الوحدات الصحة خلال الفترة القادمة فكل قرية لها الحق علينا فى توفير خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطنين تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة ان الوحدة تضم مبنى متكامل مكوَّن من ثلاثة طوابق، تم تصميمه وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير الطبية والإدارية، ويشمل الطابق الأرضي صالة انتظار للمرضى، وغرفة طوارئ، وغرفة ملفات، بالإضافة إلى غرفة للتطعيمات ومتابعة الأطفال، ووحدة لتعقيم الأدوات الطبية، وعيادة للأسنان، وصيدلية، فضلًا عن دورات المياه اللازمة لتقديم خدمة صحية ملائمة، وطابق أول، يضم عيادة لطب الأسرة، وغرفة لمتابعة الحوامل، وأخرى للتثقيف الصحي، إلى جانب عيادة لتنظيم الأسرة، ومعمل طفيليات، ومعمل دم مزوّد بغرفة لسحب العينات، بينما يشمل الطابق الثاني سكنًا مخصصًا للأطباء، ومكتبًا لمدير الوحدة، وغرفة للحسابات، وأخرى للحاسب الآلي، بالإضافة إلى المخزن، وغرفة الكاتب، وسكن مخصص للتمريض.

وأضافت وكيل الوزارة، انه سيتم ادخال عدد من المبادرات الرئاسية لوحدة طب الأسرة لتضم علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، مبادرة صحة المرأة ـ (أم وجنين )، الأمراض السرطانية، الإقلاع عن التدخين، فضلاً عن تنظيم قوافل طبية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين المترددين على الوحدة والمنتفعين بالخدمات العلاجية والوقائية .

رافق المحافظ خلال الافتتاح عضوا مجلس النواب العمدة عثمان و أشرف الأحمداوى و الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.