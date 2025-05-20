محافظ بني سويف يفتتح معرض ''أضحى مبارك'' بمدينة ناصر

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية بمدينة ناصر، ضمن سلسلة معارض"أضحى مبارك" التي تنظمها المحافظة ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المحافظ المعرض المقام بشارع جمال عبد الناصر، ويضم مجموعة من الباكيات، والتي تحتوي على لحوم وسلع غذائية وتموينية تنوعت ما بين سكر وأرز وزيوت، وخضروات وفاكهة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة المغالاة غير المُبررة في أسعار بعض السلع الأساسية.

وأكد المحافظ أن خطة المحافظة التوسع في إقامة مثل تلك المعارض، والمنافذ، للتيسير على المواطنين في توفير كافة احتياجاتهم من السلع واللحوم بأسعار مخفضة، منوها عن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة من الغرفة التجارية و شُعبها وبعض التجار، والتموين، والوحدات المحلية لإقامة شوادر، ومنافذ لبيع اللحوم البلدية، وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمرتبط بالعيد.