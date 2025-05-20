تجاوزت سرعتها الـ 42 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تتعرض محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، لرياح الشديد، وإضراب حالة البحر، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، ونشاط الرياح تجاوز الـ 42 كيلو متر في الساعة، وساعد نشاط الرياح تلطيف حالة الطقس نهارًا نتيجة الإحساس بالبرودة، مؤكدًا أن هذه الرياح غير محملة بالرمال داخل الكتل السكنية، ومحملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي.

وأشار إلى أن حالة البحر مضطربة نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 2,5 حتى 3,5 متر، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمركز لم تتلقى أي اخطار بإيقاف حركة الملاحة بالموانئ البحرية، أو الطرق الدولة حتى الآن.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الشواطئ، والتأكد من وجود منقذين عليها، ومنع المواطنين من نزول المياه بالشواطئ التي تشكل خطر على حياتهم، والتنسيق مع إدارات المرور لنشر ارتكازات مرورية وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة، مع التأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 33 والصغرى 23، وفي مدينة رأس سدر العظمى 32 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 31 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 30 و الصغرى14، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 37 والصغرى 26 درجة.