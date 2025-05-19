أسعاره غالية.. محافظ الدقهلية يأمر بإزالة منفذ بيع فى ميدان الشيخ حسانين -صور

الدقهلية-رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إزالة منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة، بميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، وذلك لعدم الالتزام بالأسعار والمغالاة فيها.

جاء ذلك خلال، تفقد محافظ الدقهلية، ميدان الشيخ حسانين بعد جولته أمس واكتشافه احتلال الباعة الجائلين للطريق العام وتوجيهه بشن حملة اشغالات مكبرة وفتح الطريق أمام حركة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الإزالة الفورية هي جزاء أي منفذ لا يلتزم بالأسعار المعلنة والمحددة من قبل مديرية التموين.

ووجه محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة الإشغالات بالميدان ومحيطه، ورفعها من جميع شوارع الحي، مؤكدا أن الشارع حق المواطنين، ولابد من تيسير حركة السير والمرور بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري لمختلف مناطق وأحياء وشوارع المدينة، والحفاظ على مستوى لائق بأهلنا في جميع الأماكن.

وقام رئيس حي غرب يرافقه ا طارق جاد نائب رئيس الحي ومسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة بتنفيذ الإزالة الفورية للمنفذ، ورفع كافة الإشغالات بالميدان.

وتفقد محافظ الدقهلية، شارع السلخانة والطميهي والمشاية وعدد من الشوارع بحي غرب المنصورة، وأكد على رئيس الحي بالمتابعة المستمرة والرصد المبكر لأي حالات بناء بالمخالفة، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أكد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة على مدار اليوم خلال أوقات عمل النوبتجيات الثلاث العاملة في منظومة النظافة، ورفع أي تجمعات قمامة بالشوارع أولا بأول، وكذلك متابعة عمل شركات النظافة والتأكيد على كنس الشوارع يوميا، وتكثيف أعمال النظافة، ومتابعة عمل المكنسات في أوقات الصباح الأولى قبل ازدحام الشوارع.