البيت الأبيض: ترامب سيواصل رحلته بطائرة أخرى لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي

كتب : مصراوي

06:24 ص 21/01/2026

طائرة ترامب

وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إير فورس وان" عادت إلى قاعدة أندروز، بعد إقلاعها باتجاه سويسرا، بسبب مشكلة كهربائية بسيطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة مشكلة كهربائية بسيطة، وبسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة.

وأوضحت أن ترامب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

