

وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إير فورس وان" عادت إلى قاعدة أندروز، بعد إقلاعها باتجاه سويسرا، بسبب مشكلة كهربائية بسيطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة مشكلة كهربائية بسيطة، وبسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة.

وأوضحت أن ترامب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.