زوجة عمرو السولية تنشر صورا جديدة وتعلق

من "إكس" إلى "قاعة المحكمة".. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الحكم محمود البنا

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟

القاهرة - مصراوي

نشرت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها.

وشاركت هدير متابعيها عبر حسابها بصور لها وهي تستمتع بالأجواء الشتوية في أحد البلاد خارج مصر.

وعلقت زوجة عمرو السولية على الصور قائلة: "لحظات مخلدة"، في إشارة إلى الأجواء الممتعة التي لا تنسى.

وكانت هدير قد نشرت في وقت سابق صورا تجمعها بزوجها عمرو السولية خلال قضاء عطلة شتوية خارج البلاد، التي تلقت تفاعل كبير من المتابعين.

وتزوج عمرو السولية هدير عندما انتقل إلى الأهلي بعدما استمرت فترة الخطوبة لمدة 4 سنوات.