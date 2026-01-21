إعلان

البيت الأبيض: طائرة ترامب تعود إلى قاعدة جوية بعد عطل كهربائي بسيط

كتب : مصراوي

06:03 ص 21/01/2026

طائرة ترامب

وكالات


أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن طائرة الرئيس دونالد ترامب، عادت إلى قاعدة جوية بعد عطل كهربائي بسيط، وفقا لسكاي نيوز.

في سياق أخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

جاءت تصريحات ترامب تعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه.

وقال ترامب: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها إيران لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".

