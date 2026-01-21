إعلان

بينهم امرأة.. 4 قتلى بسبب الفيضانات الغير مسبوقة في تونس

كتب : مصراوي

06:08 ص 21/01/2026

فيضانات تونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

لقي 4 أشخاص حتفهم في تونس بسبب أمطار قياسية سببت فيضانات وأجبرت المدارس على تعليق العمل، لا سيما في العاصمة، بينما وصف مسؤول الوضع بأنه "صعب جدا" في بعض الولايات.

وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال: "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير، في مناطق مثل المنستير وسط شرق ونابل شمال شرق وتونس الكبرى"، موضحا أن تلك المناطق لم تسجل كميات مماثلة منذ عام 1950.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير.

وأشار المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني، إلى أن من بين الضحايا امرأة في العقد الخامس، بعدما جرفتها المياه.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صور السيول الجارفة في الشوارع، التي أظهرت أيضا عددا كبيرا من السيارات العالقة فيما ارتفع منسوب المياه حتى مستوى الأبواب.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، إن الجيش، وهو عضو في لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية، يشارك في عمليات الإنقاذ.

ولم تتوقف الأمطار الغزيرة تقريبا منذ مساء الإثنين في العاصمة تونس ومناطق أخرى في الوسط الشرقي.

وأعلنت الهيئة المحلية للمحامين تعليق الجلسات في محاكم تونس الكبرى بسبب الوضع، كما عُلقت الدروس في مدارس العاصمة ومناطق أخرى، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات، وتضررت حركة النقل العام والخاص بشدة، لدرجة توقفها في بعض المناطق، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيضانات تونس الأمطار في تونس تونس الفيضانات الفيضانات في تونس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف
مصراوي ستوري

من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
دراسة تكشف فوائد الزعفران للذاكرة والأعصاب مع التقدم في العمر
نصائح طبية

دراسة تكشف فوائد الزعفران للذاكرة والأعصاب مع التقدم في العمر
البيت الأبيض: طائرة ترامب تعود إلى قاعدة جوية بعد عطل كهربائي بسيط
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: طائرة ترامب تعود إلى قاعدة جوية بعد عطل كهربائي بسيط
"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان