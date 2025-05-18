وزير الرى ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع " سيل" بقرى وادي الصعايدة

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، موقع تنفيذ المصرف والأعمال الصناعية الجارية ضمنمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة " سيل – SAIL " ، والمنفذ بقرى مشروع وادي الصعايدة بإدفو، والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد – IFAD "، وبتكلفة وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه.

يهدف المشروع لدعم مؤسسات المجتمع المدني والمساهمة في زيادة الأمن الغذائي وحل مشكلات الرى لخدمة أكثر من 4 آلاف مزارع داخل زمام 30 ألف فدان الذى يضم قرى الأشراف والشهامة والإيمان والسماحة وعمرو بن العاص، ومن المقرر انتهاء المشروع الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 60 ٪ في نهاية العام الحالى ، ويضم المشروع 3 مكونات أساسية تتمثل في مكون تنمية المجتمع ، ومكون التنمية الزراعية ، ومكون خدمات التمويل.

وخلال الجولة التفقدية لوزير الري ومحافظ أسوان برفقة قيادات الوزارة والمحافظة واستمعوا لشرح تفصيلي عن المشروع من المهندس عمر سيف مدير عام الرى بأسوان، والمختصين بالمشروع، حيث تم تنفيذ أعمال خاصة بالرى داخل قرى الأشراف والشهامة وعمرو بن العاص ، وشملت تأهيل وتجهيز المساقى والترع بواقع 8 مساقى، وتبطين مسافة 10 كم بالرمل المثبت والخرسانة المسلحة بالفايبر، مع دعم المساقى بالطاقة الشمسية وتركيب 9 طلمبات رفع مجمعة وفردى داخل 5 محطات بقدرات متنوعة من 45 حصان و 100 حصان ، ويهدف هذا المشروع لانتظام منظومة الرى، وضمان وصول المياه للنهايات، وتأهيل صغار المزارعين من المنتفعين لإستخدام طرق الري الحديثة بالتنقيط.



وفى نفس السياق، تم تنفيذ أعمال خاصة بالصرف، والتي شملت إنشاء مصرف السماحة والأشراف وأعمال ترابية وصناعية بطول 5.400 كم على مرحلتين بحيث يصب في المصرف الرئيسى رقم " 1 " ، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية التي ضمت 5 سحارات على المصرف و 2 هدار ، ومصب نهاية ، وساهم ذلك في حل مشكلة الصرف بالمشروع والقضاء على النشع والرشح، وبالتالى استصلاح مساحة 3 آلاف فدان.

حرص الوزير والمحافظ على الإستماع لمطالب واحتياجات المزارعين والمهندسين والفنيين، مشيدين بالجهود المبذولة والتكاتف بين الجميع وهو ما أثمر عن ظهور هذا المشروع الحيوي والهام للنور، وما يحققه من عوائد إيجابية فى المستقبل القريب.