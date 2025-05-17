مصرع شخص سقط من أعلى عمود إنارة فى الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى عمود إنارة بقرية بدواى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ بسقوط شخص من أعلى عامود إنارة بطريق المعهد الديني بقرية بدواي "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "ناصر على الشربينى السيد 45 عاما، مقيم قرية منية بداوى.

وتبين أن المتوفي كان يجري أعمال صيانة وحال صعودة أعلى عمود الإنارة لامس بعض الأسلاك العارية مما تسبب فى إصابته بصدمة كهربائية أدت إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب و لقى على إثرها مصرعه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.