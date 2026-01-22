"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب

القاهرة – مصراوي

اعتادت زوجة اللاعب أشرف داري على نشر صور تجمعها بزوجها في أجمل لحظاتهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أجمل لحظات أشرف داري وزوجته وأولادهما

وتحرص زوجة أشرف داري على مشاركة متابعيها لحظاتهما السعيدة، مثل أعياد ميلاد ابنتهما أو قضاء العطلات الصيفية معا، كما تظهر دائما داعمة له داخل الملاعب، حيث سبق وأن شاهدناها تحتفل معه بتتويجه بإحدى الجوائز.

وانتقل أشرف داري إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي بريست الفرنسي، في أغسطس 2024، وخاض مع بريست 24 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

في المقابل، شارك أشرف داري مع النادي الأهلي في 26 مباراة حتى الآن، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.