الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

بحر وإجازات.. 25 صورة ترصد أجمل اللحظات العائلية لأشرف داري وزوجته وأولادهما

كتب : مصراوي

06:30 ص 22/01/2026 تعديل في 06:30 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (11)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (12)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (15)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (14)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (17)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (16)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (10)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (20)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (19)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (18)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (21)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (22)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (24)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (23)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (25)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته (5)

القاهرة – مصراوي

اعتادت زوجة اللاعب أشرف داري على نشر صور تجمعها بزوجها في أجمل لحظاتهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أجمل لحظات أشرف داري وزوجته وأولادهما

وتحرص زوجة أشرف داري على مشاركة متابعيها لحظاتهما السعيدة، مثل أعياد ميلاد ابنتهما أو قضاء العطلات الصيفية معا، كما تظهر دائما داعمة له داخل الملاعب، حيث سبق وأن شاهدناها تحتفل معه بتتويجه بإحدى الجوائز.

وانتقل أشرف داري إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي بريست الفرنسي، في أغسطس 2024، وخاض مع بريست 24 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

في المقابل، شارك أشرف داري مع النادي الأهلي في 26 مباراة حتى الآن، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أشرف داري انستقرام زوجة أشرف داري أشرف داري وزجته وأولادهما الأهلي صور زوجة أشرف داري

