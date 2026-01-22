هل تراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتبطة بـ جرينلاند؟



وكالات

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدات فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أطلقها في محاولة لتأمين ملكية أمريكية لجرينلاند، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأشار ترامب إلى أنه توصل إلى اتفاق إطاري مع مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، بشأن مستقبل هذه المنطقة الدنماركية الجليدية.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": أنه وروته شكّلا إطارًا لاتفاق مستقبلي فيما يتعلق بجرينلاند، وفي الواقع، منطقة القطب الشمالي بأكملها هذا الحل، إذا تم إنجازه، سيكون رائعًا للولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول حلف الناتو.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لحلف الناتو، إذ ناقش كبار الضباط العسكريين من الدول الأعضاء في الحلف تسوية تقضي بمنح الدنمارك الولايات المتحدة السيادة على جيوب صغيرة من الأراضي الجرينلاندية، إذ يمكن للولايات المتحدة بناء قواعد عسكرية، وفقًا لثلاثة مسؤولين كبار مطلعين على المناقشات.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة دبلوماسية حساسة، وقالوا إن الفكرة كانت من بنات أفكار روته.

وقارن اثنان من المسؤولين، اللذين حضرا الاجتماع، الفكرة بقواعد المملكة المتحدة في قبرص، والتي تُعتبر أراضي بريطانية.

ولم يعرف المسؤولون ما إذا كانت الفكرة جزءًا من الإطار الذي أعلنه ترمب.

ورداً على سؤال حول الاتفاق ومحتواه، قال حلف الناتو في بيان: إن المفاوضات بين الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة ستستمر بهدف ضمان عدم حصول روسيا والصين على موطئ قدم - اقتصاديًا أو عسكريًا - في جرينلاند.

ولم يقدم ترامب على الفور أي تفاصيل عن هذا الإطار، ولم يذكر على وجه الخصوص أن الولايات المتحدة ستمتلك جرينلاند، حتى عندما سأله أحد الصحفيين مباشرة عن الملكية في دافوس بعد وقت قصير من نشره إعلانه.

ولم ينشر روته وقادة الدنمارك أي تفاصيل أيضًا، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الدنماركي على الفور على طلب للتعليق.

وجاءت أنباء الإطار بعد ساعات من إبلاغ ترامب القادة الأوروبيين في دافوس، سويسرا، أنه لن يقبل بأي شيء أقل من حصول الولايات المتحدة على ملكية جرينلاند - مع التراجع عن تهديده بغزوها.

وكان ترامب قد وعد بعواقب اقتصادية وأمنية وخيمة على أوروبا إذا لم يحصل على ما يريد.

وفي وقت سابق، خاطب ترامب قاعة مليئة برؤساء الدول والمليارديرات وغيرهم من قادة العالم، وقال مرارًا وتكرارًا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي.

وقال إن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على الدفاع عن جرينلاند من التهديدات الخارجية، وأن الدفاع عنها لا يكون منطقيا إلا إذا كانت جرينلاند ملكا للولايات المتحدة.

دعا ترامب إلى مفاوضات فورية لمناقشة نقل ملكية الجزيرة شبه المستقلة من الدنمارك إلى الولايات المتحدة، وسخر من الدول الأوروبية واصفًا إياها بأنها فقدت جمالها السابق، وأصبحت معتمدة على الولايات المتحدة، قائلا: "بدوننا، لا تستطيع معظم الدول حتى تسيير أمورها"، وفقا للغد.