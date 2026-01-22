"رويترز": شركة فاليرو الأمريكية اشترت أول شحنة من النفط الفنزويلي



وكالات

أكد مصدرين لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، أن شركة "فاليرو" الأمريكية للطاقة اشترت أول شحنة لها من النفط الخام الفنزويلي في إطار صفقة واشنطن مع كاراكاس.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل الشهر الحالي أن سلطات فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.

وقال أحد المصدرين، إن "فاليرو" اشترت النفط من شركة فيتول التجارية.

ووفقا للمصدرين، تم بيع النفط الخام مع التسليم إلى ساحل خليج المكسيك الأمريكي بخصم يتراوح بين 8.50 و9.50 دولارا أمريكيا مقارنة بسعر خام برنت.

وحسب المصدرين، فإن المصافي الأمريكية بدأت بتلقي عروض لتوريد خام ميري الفنزويلي الثقيل الأسبوع الماضي، إذ كان الخصم في البدابة يتراوح بين 6 و7.50 دولارا للبرميل من سعر خام برنت القياسي.

وبينما كانت "فاليرو" تشتري النفط الخام الفنزويلي عبر شركة "شيفرون"، شريكة شركة النفط الحكومية الفنزويلية، فإن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها من شركات تجارية لم تمنح ترخيص تسويق النفط الخام الفنزويلي إلا هذا الشهر.

وقبل فرض العقوبات في عام 2019، كان عدد من مصافي النفط الكبيرة في ساحل الخليج الأمريكي يشتري ويعالج حوالي 800 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل الفنزويلي، وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية، بحسب روسيا اليوم.