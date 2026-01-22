إعلان

Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟

كتب : مصراوي

07:41 ص 22/01/2026

Realme

وكالات

أعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف سامسونج من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

حصل هاتف Realme Neo8 على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 50+50+8 ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 162/777.1/8.3 ملم، وزنه 215 ج.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها 1272/2772 بيكسل، ترددها يصل إلى 165 هيرتز، كثافتها 540 بيكسل على الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 6500 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

زوّدته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، بحسب روسيا اليوم.

