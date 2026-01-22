إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:54 ص 22/01/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7400 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6475 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3085 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 230170 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 51800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74% إلى نحو 4846 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

