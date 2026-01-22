إعلان

تهديد جديد من ترامب لـ إيران: سنضربها مرة أخرى لأنهم يواصلون تجاربهم النووية

كتب : مصراوي

07:31 ص 22/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في عدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران، بعد تهديداته بتوجيه ضربات لها ثم عدوله عن رأيه لاحقا.

لكن ترامب هدد مجددا بضرب إيران إن امتلكت سلاحا نوويا، وذلك في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وقال ردا على سؤال حول نشر الولايات المتحدة مؤخرا قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط: "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى"، ضد إيران.

وأضاف: "لكنهم يطلقون النار على الناس عشوائيا في الشوارع"، في إشارة إلى ربط تهديداته السابقة بمقتل آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

وقال ترامب: إن أكثر ما أزعجه هو عمليات الإعدام المخطط لها، موضحا: "لقد ألغوها، ونأمل أن يكون ذلك نهائيا".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي متابعة الوضع في إيران، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك".

وأضاف: "سنكتشف ما الذي سيفعلونه بالأسلحة النووية لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى، إنهم يواصلون تجاربهم النووية، وفي مرحلة ما سيدركون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".

وفي وقت سابق قال ترامب، إنه تراجع عن توجيه ضربة لإيران، بعد إلغاء عمليات إعدام كانت مقررة لـ837 متظاهرا.

ولاحقا حذر الرئيس الأمريكي من أن إيران ستمحى من على وجه الأرض إذا نجحت في اغتياله.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة التهديدات بشن حرب واسعة النطاق، إذا قتل أي من زعيمي البلدين، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ضرب إيران ترامب تهديد ترامب بضرب إيران النووي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحر وإجازات.. 25 صورة ترصد أجمل اللحظات العائلية لأشرف داري وزوجته وأولادهما
مصراوي ستوري

بحر وإجازات.. 25 صورة ترصد أجمل اللحظات العائلية لأشرف داري وزوجته وأولادهما
"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي
زووم

"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي

تقل أكثر من 300 راكب.. انزلاق طائرة عن مدرج مطار ماجادان الروسية
شئون عربية و دولية

تقل أكثر من 300 راكب.. انزلاق طائرة عن مدرج مطار ماجادان الروسية
قضية غرق السباح يوسف محمد.. ماذا دار في الجلسة الماضية؟
حوادث وقضايا

قضية غرق السباح يوسف محمد.. ماذا دار في الجلسة الماضية؟
"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة
مصراوي ستوري

"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام