متى يمكن السماح للطفل بتناول القهوة بأمان؟

حذرت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية، خلال حديثها لقناة موسكو 24، من تقديم القهوة للأطفال دون سن السابعة، مشيرة إلى أن الجهاز العصبي في هذا العمر لا يكون مكتمل النمو بعد، ما يجعل الأطفال أكثر حساسية لتأثير الكافيين، نقلا عن " m24.ru".

وأوضحت روساكوفا أن الكافيين قد يفاقم فرط النشاط، ويؤدي إلى تقلبات مزاجية ومشكلات في النوم، لذلك يُنصح بتجنّب القهوة تمامًا في مرحلة الطفولة المبكرة. كما أكدت على أهمية مراعاة الحالة الصحية للأطفال الأكبر سنًا قبل السماح لهم بتناول القهوة، خاصة إذا كانوا يعانون من:

فرط النشاط العصبي



صعوبات في النوم



مشكلات في القلب أو ضغط الدم



اضطرابات في الكلى أو الجهاز البولي



التهابات أو اضطرابات في المعدة



وأشارت إلى أن الكافيين قد يرفع ضغط الدم، ويجهد القلب والجهاز البولي، وقد يهيّج بطانة المعدة، لذلك يُفضل تجنّب القهوة لدى الأطفال المصابين بمشكلات هضمية، لا سيما خلال مراحل التهاب المعدة الحاد.

ومع ذلك، أكدت روساكوفا أنه يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات والذين لا يعانون من أي مشاكل صحية تناول كمية صغيرة من القهوة، إذ قد تساعدهم على تنشيط الجسم وتحسين الأداء الإدراكي. وحددت الجرعة الآمنة بـ 2.5 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الطفل يوميًا، علماً أن كوب الكابتشينو (200 مل) يحتوي على نحو 100 ملغ من الكافيين.

كما نصحت باختيار القهوة الخفيفة والمخففة بالحليب أو الكريمة، وتجنب تناولها على معدة فارغة لتقليل خطر تهيج المعدة.

