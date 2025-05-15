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جنايات المنيا تؤجل محاكمة متهمًا قتل جاره لدور يوليو المُقبل

01:40 م الخميس 15 مايو 2025

محاكمة تعبيرية

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المنيا-جمال محمد:

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، محاكمة متهم بقتل جاره رميًا بالرصاص بإحدى قرى مركز مغاغة، بسبب خلافات بينهما، إلى دور يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.

وعُقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد إسماعيل، وأمانة سر على العسلي، وخالد محمد عبدالغني، وقررت تأجيل محاكمة "أ. أ"، 28 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، والمتهم بقتل جاره "ناجح، ف"، 26سنة، عامل، بعد أن أطلق عليه طلقة خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو من العام الماضي، عندما نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات عائلية متكررة بينهما، وقام على إثرها المتهم بإخراج سلاح ناري " فرد خرطوش " وأطلق طلقة نحو المجني عليه وأسقطه قتيلًا في الحال.

جرى ضبط المتهم وتحرر محضرًا بالواقعة، وعقب التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة، تقرر إحالته للمحاكمة الجنائية.

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جنايات المنيا جريمة قتل المنيا
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