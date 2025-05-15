حقيقة انهيار جزء من كوبري بديل خزان أسوان.. نقيب المهندسين يوضح -فيديو وصور

أسوان – إيهاب عمران:

في أعقاب تداول شائعات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انهيار جزء من كوبري بديل خزان أسوان، وهو المشروع الحيوي الذي افتُتح في 12 أكتوبر 2024 بهدف تسهيل حركة المرور والحفاظ على الخزان، قام "مصراوي" بجولة ميدانية إلى موقع الكوبري برفقة الدكتور محمد عباس، نقيب المهندسين بأسوان ورئيس اللجنة الفنية التي شكلها محافظ أسوان لتقصي الحقائق.

وخلال بث مباشر من الموقع، أكد الدكتور عباس أن الشائعات المتعلقة بوجود هبوط في الهيكل الخرساني للكوبري لا أساس لها من الصحة وأن الكوبري سليم تمامًا ولم يتعرض لأي نوع من الهبوط.

وأوضح نقيب المهندسين، أن الهبوط الحقيقي وقع في منطقة صغيرة بالجزء الترابي لأحد مداخل الكوبري، ولا يتجاوز عمقه مترًا واحدًا، وقد نجم عن تسرب في خط مياه يمر بجوار هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه فور المعاينة وتحديد المشكلة، بدأت الفرق الفنية التابعة لوزارة النقل، بالتنسيق مع وزارة الري، في إصلاح التسرب ونقل مسار خط المياه بعيدًا عن مدخل الكوبري، وتم بالفعل إصلاح الهبوط وإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية.

وناشد عباس، المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وتجنب إعادة نشرها أو تداولها لما تسببه من بلبلة وقلق.

يُذكر أن وزارة النقل كانت أصدرت بيانًا أمس الأربعاء نفت فيه بشكل قاطع شائعة الهبوط في جسم الكوبري، ودعت المواطنين إلى عدم ترويج مثل هذه الأخبار غير الصحيحة.



