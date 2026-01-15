محظورات لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا ضم مديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي ومديري التعليم الإعدادي، ورؤساء مراكز أسئلة الشهادة الإعدادية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، وذلك لإقرار التعليمات النهائية الملزمة وضوابط سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يضمن الانضباط الكامل ونزاهة العملية الامتحانية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، و عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد "عطية" على ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة لأبنائنا الطلاب، مع التأكد من الانتهاء الكامل من تجهيز اللجان، وصلاحية المقاعد، والإضاءة، والتهوية، ومنع أي مصادر قد تؤثر على تركيز الطلاب، إلى جانب الالتزام الصارم بمواعيد فتح وغلق اللجان وضبط آليات الدخول والخروج وفق التعليمات المعتمدة.

وأكد وكيل أول الوزارة التطبيق الفوري والحاسم للقانون رقم (205) لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش، مشددًا على أن الغش جريمة مكتملة الأركان تمس نزاهة التعليم وتضر بنسيج المجتمع المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي محاولة للإخلال بأعمال الامتحانات داخل أو خارج اللجان دون تهاون.

وتضمنت التعليمات حظر دخول الهواتف المحمولة، والسماعات، والساعات الذكية، أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، ومنع تصوير أو تداول أو نشر أي جزء من ورقة الأسئلة أو الإجابات بأي وسيلة، وعدم السماح بدخول أي طالب بعد بدء الامتحان طبقًا للضوابط القانونية، مع التأكيد على التزام الملاحظين بالتواجد الكامل والانتباه الدائم ومنع أي تواصل غير مشروع داخل اللجان.

كما شدد "عطية" على المساءلة الفورية عن أي تقصير إداري أو إخلال بالتعليمات، مع تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير، مؤكدًا أنه لا حصانة لأحد أمام القانون، وأن هيبة الامتحان فوق كل اعتبار.

حضر الاجتماع محمد فايز وكيل المديرية، و سهير عبد الرحمن وكيل المديرية، و أمل مبروك مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، حيث جرى التأكيد على أن حماية حق الطالب خط أحمر، وأن هيبة الامتحان مسؤولية جماعية، وأي مخالفة ستواجه بردع فوري وحاسم.

