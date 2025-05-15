متحف شرم الشيخ يستقبل زواره الأحد المقبل مجانًا -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن فتح المتحف يوم الأحد المقبل لاستقبال الزائرين بالمجان، احتفالا باليوم العالمي للمتاحف.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن وزارة السياحة والآثار قررت فتح المتاحف لاستقبال الزائرين بالمجان يوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري، تزامنا مع الاحتفال بيوم المتاحف العالمي.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه سيتاح للزوار في هذا اليوم التجول داخل صالات العرض المتحفي بمرافقة مرشد سياحي لإعطاء نبذة عن كل قطعة أثرية، بجانب وضع برنامج للترحيب والاحتفال بهذا اليوم العالمي.

وأشار إلى أن إدارة المتحف نظمت فعاليات اليوم خاصة بالاحتفال باليوم العالمي للأسرة بعنوان:“عائلة من زمن لزمن”، بالتعاون مع خريجات الدفعة الأولى، والثانية من برنامج "المرأة تقود" في المحافظات المصرية الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد أن الفعالية تتضمن جولة إرشادية تفاعلية داخل قاعات العرض المتحفي، والاستمتاع ببعض المأكولات التراثية الخفيفة، وجلسة حوارية شيّقة بعنوان “كيف نبني عائلة سعيدة؟”إضافة إلى مسابقات تفاعلية ممتعة لكل أفراد الأسرة، وأيضا ورشة فنية للأطفال العاديين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعرف على شجرة العائلة، وإلتقاط صور تذكارية بركن التصوير.

جدير بالذكر ، أن اليوم العالمي للمتاحف International Museum Day، هو يوم دولي يقام سنويًا في 18 مايو، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف "ICOM"، لتسليط الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، ويوفر اليوم العالمي للمتاحف الفرصة لمحترفي المتاحف لمقابلة الجمهور وتنبيههم إلى التحديات التي تواجهها المتاحف، وزيادة الوعي العام بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية المجتمع. كما أنه يشجع الحوار بين المتخصصين في المتاحف.