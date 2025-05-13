انسداد مواسير بحر ترسا يُغرق عشرات المنازل في الفيوم (صور)

الفيوم – حسين فتحي:

تسبب انسداد في مواسير نقل المياه القادمة من ترعة بحر ترسا، في غرق عشرات المنازل بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، خاصة في المنطقة الواقعة يمين الطريق الدائري الرابط بين مدينة الفيوم ومدن المحافظة الأخرى.

وقال عدد من الأهالي إن المياه تسربت إلى منازلهم فجأة، ما اضطرهم لمحاولة التصدي لها بوسائل بدائية مثل الرمال. وذكر المواطن محسن حماد أن المياه اقتحمت مدخل منزله، ما دفعه وأسرته إلى محاولة عزلها تجنبًا لمزيد من الأضرار. وأشار الصحفي عادل خشبة، وهو من أبناء القرية، إلى أن المنطقة المتضررة تحولت إلى برك مياه، ما أعاق حركة السكان تمامًا، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات المعنية.

وأوضح محمد عبد السميع، أحد الأهالي، أن سبب الغرق هو انسداد المواسير المارة أسفل الطريق الدائري الذي يبلغ عرضه 40 مترًا، لافتًا إلى غياب غرف التفتيش التي تسهل عمليات التطهير. وأشار إلى أن بعض المواطنين يُلقون مخلفاتهم عند بداية بحر ترسا، ما يتسبب في انسداد المواسير وارتداد المياه إلى المنازل المجاورة.

من جانبه، وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسئولي مجلس المدينة ومديرية الري، بسرعة التدخل والدفع بالمعدات اللازمة لتطهير المواسير وإنقاذ المنازل المتضررة من الغرق.