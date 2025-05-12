بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مستشفيات جامعة أسيوط ومؤسسة بهية، تحت رعاية البنك العربي الإفريقي الدولي، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية غرب أسوان.

وقال رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالبنك العربي الإفريقي إن القافلة تأتي في إطار دور البنك في دعم المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع، وتقديم جزء من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخاصة في قطاع الصحة.

وأوضحت الدكتورة شيماء عرفه، أن القافلة تم تنظيمها بمقر جمعية عناية المرضى بقرية غرب أسوان لمدة يومين، حيث ضمت تخصصات عظام، باطنة، جلدية، تناسلية، وأطفال.

وأضافت أن القافلة وقعت الكشف الطبي وقدمت العلاج بالمجان لـ 3400 مواطن ومواطنة.

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