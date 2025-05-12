السيطرة على حريق مطعم بقرية بلانة فى أسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم صغير بقرية بلانه، وذلك قبل أن يمتد إلى المحلات والمنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ بنشوب حريق فى مطعم بقرية بلانة.

بدورها تحركت سيارة الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.