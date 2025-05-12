مصرع طفلين غرقا في ترعة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفلان مصرعهما غرقا، في مياه ترعة قرية الشافعي، التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "زين.ج.م"، 4 أعوام، و "رحيم.أ.ح"، 4 أعوام، جثتين هامدتين، إثر تعرضها للغرق في ترعة قرية الشافعي التابعة لدائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية، أن الطفلان كانا يلهوان برفقة بعضهما، واختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ، وبالبحث عنهما بمعرفة أهل القرية تبين تعرضهما للغرق.

جرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.