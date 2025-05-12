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بدء برنامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

03:39 م الإثنين 12 مايو 2025
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني الدعوي، و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى بدء البرنامج في ١٢ مسجد بمركز الداخلة، وجاري التنفيذ بباقي مراكز المحافظة، على أن يتم شرح وتوضيح نظام البوكليت المقرر بامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام أثناء عقد المراجعات النهائية .

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برنامج المراجعات النهائية طلاب الشهادة الإعدادية الوادي الجديد
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