مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بدائرة القسم.

كشفت التحريات مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين طرفين، طرف أول "عبدالعزيز.ع.ع" 23 سنة، متوفي - و"رضا.ع.ع" 44 سنة، عاطل، مقيمين شارع ابو طالب عزبة رستم، طرف ثاني: "حمدي.م.و" 54 سنة، عاطل، مقيم عزبة رستم مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والجانب الأيمن واليد اليمنى، و"جرجس.ه.ن"، و"عادل.ه.ن" 24 سنة.

ودلت التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بين الطرف الأول المتوفي والطرف الثاني المصاب، تدخل على إثرها باقي الأطراف لمناصرة كل طرف قام علي إثرها المتوفي بإطلاق عيار ناري، أحدث بها إصابة الطرف الثانى المصاب، وقام على إثر ذلك الشخص المصاب بالتعدي على المتوفي وإحداث إصابة المتوفي التي أودت إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الطرف الأول المتهم وبارشاده تم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع وبمواجهته أقر بأن السلاح المضبوط خاص بالمجني عليه المتوفى ومستخدم في أحداث إصابة الطرف الثاني، وجرى ضبط الطرف الثاني وبحوزته سلاح أبيض مطواة.

جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12344 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.