السيطرة على حريق في منزل بسوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من طابقين بقرية ساقلتة شرقي المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية، وذلك بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وأفادت التحريات أن الحريق نشب في الطابق الأرضي بمنزل يملكه المواطن "محمود. أ"، ما أسفر عن احتراق محتويات الطابق بالكامل، إضافة إلى تلف باب شقة في الطابق الثاني، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب الحريق.