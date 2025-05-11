إعلان

السيطرة على حريق في منزل بسوهاج (صور)

08:07 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السيطرة على حريق في منزل بسوهاج (3)
  • عرض 3 صورة
    السيطرة على حريق في منزل بسوهاج (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من طابقين بقرية ساقلتة شرقي المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية، وذلك بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وأفادت التحريات أن الحريق نشب في الطابق الأرضي بمنزل يملكه المواطن "محمود. أ"، ما أسفر عن احتراق محتويات الطابق بالكامل، إضافة إلى تلف باب شقة في الطابق الثاني، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق لكشف أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية سوهاج النيابة العامة السيطرة على حريق منزل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط