للحد من الحوادث.. تخطيط مرحلة جديدة من كورنيش الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن إنهاء قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية أعمال تخطيط طريق الكورنيش بالاتجاهين البحري والقبلي بالكامل بداية من دوران المحروسة وحتى دوران ستانلي، وذلك استعدادًا لموسم الصيف.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، جرى الانتهاء من تخطيط 3 إشارات عبور مشاة هي كل من "سوميد - فندق ٢٦ يوليو - فندق الفور سيزون"، ومن المقرر استكمال أعمال التخطيط الأرضي اتجاه كوبري سيدي جابر.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن أعمال التخطيط تهدف لإظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية، وتحديد مسارات السيارات ما يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية .