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أول صورة لمغادرة حسام حسن نيابة الرمل بالإسكندرية بعد التصالح مع زوجته

03:43 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    حسام حسن
  • عرض 4 صورة
    حسام حسن
  • عرض 4 صورة
    حسام حسن
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

غادر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، سراي نيابة الرمل في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفقة زوجته عقب إنهاء إجراءات التصالح بينهما في بلاغ سب وقذف.


وكانت شهدت سراي نيابة الرمل في منطقة المنشية الإسكندرية، حضور الطرفان للتصالح في بلاغ كان جرى تقدم به الكابتن حسام حسن مسبقا.

وأقر الكابتن حسام حسن وزوجته التي حضرت رفقته والمحامي الخاص به أمام النيابة العامة وحررًا في بينهما محضرًا بالتصالح، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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حسام حسن نيابة الرمل الإسكندرية
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