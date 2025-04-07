محافظ سوهاج يتفقد منطقتَي أتريبس والهجارسة الأثريتين (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية لكل من المنطقة الأثرية بأتريبس في نجع الشيخ حمد، والمنطقة الأثرية بالهجارسة التابعة لمركز سوهاج، وذلك برفقة الدكتور محمد نجيب، مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج، وفريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

استهل المحافظ جولته بتفقد منطقة آثار أتريبس، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مدير الموقع حول المعبد الأثري الكائن على بُعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سوهاج، وهو موقع يعود إلى العصرين اليوناني والروماني، ويضم معابد، ومقابر، ومحاجر، وكنائس، وأديرة، وورشًا صناعية، إضافة إلى منطقة سكنية.

ويُشار إلى أن بعثة أثرية مصرية ألمانية مشتركة تعمل بالموقع منذ عام 2003، وقد نجحت في استكمال الكشف عن معبد أتريبس الذي شيّده الملك بطليموس الثاني عشر، فضلًا عن اكتشاف أكثر من 13 ألف قطعة أوستراكا – وهي شقافات فخارية تحمل كتابات قديمة – تضم نصوصًا بالديموطيقية، والهيراطيقية، واليونانية، والقبطية، والعربية. وتنوعت هذه النصوص بين الإحصاءات المالية، والابتهالات الدينية، والكتابات التعليمية، ما يجعل من الموقع أحد أبرز مصادر الأوستراكا في مصر القديمة إلى جانب دير المدينة غرب الأقصر.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقتنيات الأثرية والنقوش والجداريات، مشددًا على ضرورة تعزيز الحماية وتأمين المنطقة، ورفع كفاءتها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية.

كما تفقد المحافظ المنطقة الأثرية بالهجارسة التي تضم عددًا من المقابر القديمة، مؤكدًا أهمية تعزيز عوامل الجذب السياحي بها، وإعداد دراسة متكاملة لتسهيل زيارتها من قبل السائحين والمواطنين، مع تحسين سبل الوصول ودعم التأمين لحماية المواقع الأثرية.

وفي ختام الجولة، كلّف المحافظ مدير مديرية الآثار بإعداد تقرير مفصل يشمل متطلبات إدراج المواقع الأثرية ضمن الخريطة السياحية للمحافظة، ومقترحات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إليها.