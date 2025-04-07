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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف منطقة التايهة بمدينة كفر شكر -صور

04:43 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف منطقة التايهة (4)
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    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف منطقة التايهة (2)
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    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف منطقة التايهة (5)
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    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف منطقة التايهة (3)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمنطقة تقاطعات مصطفى كامل التابعة لمدينة كفر شكر، يرافقه النائب عربي فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس نبيل عامر مدير المشروعات بالشركة المُنفذة.

أكد عطية، حرص المحافظة على إحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدُها المحافظة في كافة المُدن والأحياء تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابعَّ المحافظ، أعمال توريد بلاط الإنترلوك والتأكُد من جودته، مؤكداً على مدير المشروع بأهمية جودة الأعمال وإتباع أعلى مقاييس الجودة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تركيب بلاط الإنترلوك بتقاطعات المنطقة بمساحة مسطحة 17 ألف متر، بالإضافة إلي 3200 متر رصف عبارة عن تكسير الأسفلت المُتهالك ووضع طبقة الأساس ثم طبقة رابطة ومن بعدها الطبقة السطحية النهائية.

ووجه محافظ القليوبية، بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لنهو المنطقة واستكمال باقي أعمال الرصف، مع مراعاة المواصفات الفنية تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً، مؤكداً على استمرار متابعته الشخصية لتنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمُدن والأحياء والقرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

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محافظ القليوبية تطوير ورصف منطقة التايهة مدينة كفر شكر المهندس أيمن عطية
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