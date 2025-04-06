محافظ أسوان يشكل لجنة فنية لدراسة أسباب طفح الصرف الصحي المتكرر بالكرور

أسوان – إيهاب عمران:

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهات عاجلة للمهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الأسباب الهندسية وراء مشكلة طفح الصرف الصحي المتكرر بمنطقة مدخل الكرور.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى إيجاد حلول عاجلة وعلمية تنهي معاناة أهالي المنطقة من هذه المشكلة المزمنة.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف كافة الوصلات العشوائية لشبكات الصرف الصحي، والتصدي بحزم لمحاولات العبث والتخريب التي يقوم بها البعض بإلقاء الأحجار والمخلفات في مطابق الشبكة، مما يتسبب في انسداد الخطوط الرئيسية.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بضرورة الامتناع عن إلقاء أي مخلفات أو عوائق في شبكات الصرف الصحي، سواء الفرعية أو الرئيسية، لما لذلك من تأثير سلبي على كفاءة الشبكة وتسبب في حدوث الانسدادات والطفح.

وفي سياق متصل، أشاد محافظ أسوان بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، واستجابتها السريعة لشكاوى المواطنين في أقل من 24 ساعة في قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، وتعاملها الفوري مع أي كسور أو حالات طفح.

من جانبه، أوضح المهندس عامر أبو حلاوة أن الأيام الماضية شهدت استجابة فورية لشكاوى المواطنين المتعلقة بمشكلات الصرف الصحي في مناطق متفرقة على مستوى المحافظة، من بينها عمارات القاهرة، والمحمودية، والجزيرة، والكرور، ومساهمة البحيرة، وبركة الدماس، وطريق السادات، وعزب كيما، والسيل الجديد، والسيل الريفي.

وأكد أنه يتم التعامل مع مشكلات الصرف الصحي بشكل استراتيجي يبدأ بحصر وتصنيف الشكاوى، وتحديد أسباب الطفح، والاستعداد الفني الكامل من خلال الأطقم البشرية المدربة وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ عمليات الشفط والنزح والتسليك الآلي وصيانتها بشكل دوري استعدادًا لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأشار إلى المتابعة الفنية والهندسية المستمرة لمختلف المحطات والروافع ومنظومة التشغيل والصيانة بها وتوفير احتياجاتها، بالتوازي مع أعمال تطهير الشبكات في المناطق التي تشهد تكرارًا للمشكلات.