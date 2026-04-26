ننشر أسماء مصابي العقر الجماعي من كلب مسعور بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:00 م 26/04/2026 تعديل في 11:30 م

حصل مصراوي على أسماء المصابين في واقعة العقر الجماعي التي أثارت حالة من الذعر بين أهالي حي شرق مدينة سوهاج، عقب هجوم كلب يُشتبه في إصابته بمرض السعار على عدد من المواطنين.

أسماء المصابين

جاءت أسماء المصابين كالتالي:
إسلام أ. (32 عامًا)، جون م. (45 عامًا)، محمد ن. (45 عامًا)، عبدالله إ. (22 عامًا)، أحمد ح. (34 عامًا)، أحمد ح. (24 عامًا)، أحمد ص. (26 عامًا)، أكرم إ. (56 عامًا)، راشد إ. (27 عامًا)، حشمت د. (65 عامًا)، حبيبة أ. (25 عامًا)، ومحمد ع. (36 عامًا).

ملابسات الحادث

شهدت منطقة عمر أفندي وميدان الشبان التابعة لحي شرق مدينة سوهاج حالة من الفزع، بعد هجوم مفاجئ من الكلب على المارة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بعقرات وجروح متفرقة.

نقل المصابين والرعاية الطبية

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والأمصال المضادة للسعار، مع استمرار المتابعة الطبية لحالتهم الصحية.
تحرك الطب البيطري
أخطرت الجهات المختصة مديرية الطب البيطري بسوهاج، التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الكلب ومنع تكرار الواقعة.

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
