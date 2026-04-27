أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بعد تصريحاته الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على ما وصفه بـ"الغبار النووي" من إيران، في إشارة إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وخلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب أن هذا الملف يمثل جزءا من المفاوضات مع طهران، مشددا على رفض واشنطن امتلاك إيران لهذا النوع من المواد.

وأضاف ترامب أن بلاده مستعدة لتقديم دعم لإيران في بعض الجوانب، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا محتملا.

ما الغبار النووي؟

تصريحات ترامب أثارت تساؤلات بين خبراء الطاقة النووية، الذين أشاروا إلى أن مصطلح "الغبار النووي" غير متداول في هذا المجال، ما يفتح الباب أمام الشكوك بشأن دقة الطرح وفهم التفاصيل التقنية.

وطالت الانتقادات فريق التفاوض الأمريكي، بما في ذلك ستيف ويتكوف، حيث اعتبر بعض المتخصصين أن تصريحاته تعكس نقصًا في الخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع ملف معقد بهذا الحجم، وفقا لما نقلته CNN.

التخصيب النووي.. ما المعنى؟

من الناحية العلمية، تعتمد عملية إنتاج الطاقة أو الأسلحة النووية على تخصيب اليورانيوم، من خلال زيادة نسبة نظير "يورانيوم-235" القابل للانشطار.

وبحسب التقارير، تختلف أهمية اليورانيوم بحسب مستوى التخصيب، إذ يستخدم منخفض التخصيب في تشغيل المفاعلات، بينما يتطلب تصنيع الأسلحة النووية مستويات عالية تصل إلى ما يعرف بـ"درجة السلاح".

يأتي هذا الجدل في ظل توتر مستمر منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني خلال ولايته الأولى، وهو ما دفع إيران لاحقا إلى رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، لتصبح القضية محورا رئيسيا في المفاوضات الجارية.