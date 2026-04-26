قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عامل في العقد الثاني من العمر، متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه بالمحافظة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك وسط الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة يوم 30 أبريل 2026 للمرافعة وسماع شهود الإثبات.

هيئة المحكمة والدائرة القضائية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وبسكرتارية عمرو جمال، وذلك في القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

تفاصيل إحالة المتهم إلى المحاكمة

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ، قد أحال المتهم حمادة ماهر أبوزيد خليفة، 20 عامًا، والمقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمته عما أسند إليه، لاتهامه بأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 اعتدى عمدًا على المجني عليه محمد السيد حسن السيد، موجهًا إليه عدة طعنات استقرت إحداها في صدره.

أداة الجريمة واتهامات النيابة

وكشفت أوراق الإحالة أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في ارتكاب الواقعة، ما أسفر عن إصابات مثبتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه، كما وُجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.