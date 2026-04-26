طعنه بـ"سكين".. تأجيل محاكمة متهم بقتل بطل كاراتيه في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:44 م 26/04/2026

قرار للجنايات ضد قاتل بطل الكاراتيه

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عامل في العقد الثاني من العمر، متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه بالمحافظة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك وسط الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة يوم 30 أبريل 2026 للمرافعة وسماع شهود الإثبات.

هيئة المحكمة والدائرة القضائية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وبسكرتارية عمرو جمال، وذلك في القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

تفاصيل إحالة المتهم إلى المحاكمة

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ، قد أحال المتهم حمادة ماهر أبوزيد خليفة، 20 عامًا، والمقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمته عما أسند إليه، لاتهامه بأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 اعتدى عمدًا على المجني عليه محمد السيد حسن السيد، موجهًا إليه عدة طعنات استقرت إحداها في صدره.

أداة الجريمة واتهامات النيابة

وكشفت أوراق الإحالة أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في ارتكاب الواقعة، ما أسفر عن إصابات مثبتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه، كما وُجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
وصول أول دفعة من بني مناشيه الهنود إلى إسرائيل.. فيديو
شئون عربية و دولية

وصول أول دفعة من بني مناشيه الهنود إلى إسرائيل.. فيديو

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟