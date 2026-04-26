فتح ميناء نويبع واستئناف الملاحة بعد استقرار الأحوال الجوية

كتب : حسام الدين أحمد

11:59 م 26/04/2026

ميناء نويبع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، بعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن الطقس.

توقف مؤقت لحركة الملاحة بسبب الرياح

وكانت غرفة عمليات الميناء قد قررت إيقاف حركة الملاحة البحرية ومنع استقبال السفن على الأرصفة ظهر اليوم الأحد، بسبب نشاط الرياح الجنوبية التي بلغت سرعتها نحو 25 عقدة بحرية (ما يعادل 45 كيلومترًا في الساعة)، وارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، ما تسبب في اضطراب حالة البحر.

استئناف الأنشطة البحرية بعد تحسن الطقس

ومع تحسن الأحوال الجوية في نحو الساعة العاشرة مساءً واستقرار سرعة الرياح، تم استئناف جميع الأنشطة والحركة الملاحية بشكل طبيعي داخل الميناء.

توجيهات بمتابعة الحالة الجوية

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على ضرورة متابعة مديري الموانئ للخريطة المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان انتظام وسلامة الملاحة البحرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

