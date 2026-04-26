شهد طريق كفر العرب بابل، بنطاق مركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث تصادم بين توكتوك وموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين وقوع تصادم مباشر بين المركبتين على الطريق، ما أدى إلى إصابة مستقليهما.

حالة المصابين

جرى نقل المصابين إلى مستشفى تلا المركزي بواسطة سيارات الإسعاف، وتبين أن الإصابات تنوعت بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم. ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال، مع متابعة حالتهم الصحية.

الإجراءات القانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.