أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل، أنه وصول أول مجموعة من المهاجرين الهنود المنتمين إلى ما يعرف بطائفة بني مناشيه إلى مطار بن جوريون، في إطار خطة حكومية إسرائيلية تستهدف استقدام آلاف الأفراد الذين يقولون إنهم ينحدرون من إحدى القبائل التوراتية.

وذكر تايمز أوف إسرائيل، أن أكثر من 250 مهاجرا هنديا وصلوا ضمن أول دفعة منذ قرار الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بجلب نحو 4600 شخص من هذا المجتمع إلى إسرائيل.



وبحسب الموقع العبري، جرت مراسم استقبال للمجموعة مساء الخميس الماضي، حيث مر الهنود عبر ممر احتفالي زين بالألوان الأزرق والأبيض، وظهر الرجال الهنود مرتدين أغطية رأس تقليدية مثل الكيباه، بينما ارتدت النساء المتزوجات أغطية للرأس، بما يتماشى مع التقاليد الدينية اليهودية في إسرائيل.

ووفقًا للموقع الإسرائيلي، كانت هجرة هذه الطائفة بدأت بشكل تدريجي منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن وتيرتها ظلت محدودة حتى صدور القرار الأخير، الذي يستهدف نقل نحو 4600 من أفرادها المتبقين إلى إسرائيل بحلول عام 2030، ضمن عملية أُطلق عليها اسم أجنحة الفجر.

وأكد الموقع الإسرائيلي، أن إسرائيل تعتزم استقبال نحو 1200 مهاجر خلال عام 2026.