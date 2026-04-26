"العربية وقعت بيهم في الترعة".. مصرع 3 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:42 م 26/04/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة فرعية بقرية نجع العرب بدائرة القسم.

انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث

على الفور انتقلت قوات الشرطة وضباط القسم، يرافقهم رجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتمت أعمال الفحص والمعاينة.

سقوط السيارة أثناء محاولة العبور بجوار نقل ثقيل

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي سقطت في الترعة أثناء محاولتها العبور بجانب سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى اختلال توازنها وانحرافها داخل المياه.

مصرع 3 أشخاص غرقًا ونقل الجثامين

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص غرقًا من مستقلي السيارة الملاكي، وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تباشر التحقيق في الواقعة

تم تحرير محضر بالحادث بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

