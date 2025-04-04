أهالي الشرقية يطالبون بتطوير حديقة حيوان الزقازيق -صور

الشرقية- ياسمين عزت:

جدد أهالي محافظة الشرقية مطالبهم بتطوير حديقة حيوان الزقازيق وتزويدها بأنواع جديدة من الحيوانات وخدمات إضافية تلبي احتياجات الزوار، وذلك عقب الإقبال الكبير الذي شهدته الحديقة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تجاوز عدد الزوار 15 ألفًا وحققت إيرادات تجاوزت 78 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور سيد حافظ، مدير الحديقة، أن هذا الإقبال الكبير الذي يعكس محبة الأهالي للحديقة التى يبلغ سعر تذكرتها 5 جنيهات للفرد، يجعل تلبية مطالبهم أكثر إلحاحًا.

وأضاف أن الأهالي، خلال زياراتهم للحديقة، طالبوه بصفته مسؤولًا فيها بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية لتزويد الحديقة بحيوانات مفترسة وحيوانات وطيور أخرى لتضاهي حديقة حيوان الجيزة.

كما طالبوا بتزويد الحديقة بمقاعد إضافية لاستيعاب الزوار، وزيادة عدد دورات المياه وصيانة الموجود منها، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة ومكبرات صوت لتحقيق أمان أكبر وتسهيل الإذاعة الداخلية وإرشاد المواطنين نظرًا لمساحة الحديقة الشاسعة.

وشملت المطالب أيضًا توفير ألعاب للأطفال، خاصة وأن الحديقة مؤهلة لذلك من حيث الأرباح المحققة.