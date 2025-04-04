انتشال جثة شاب غرق في الرياح التوفيقي بكفر شكر القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة غريق داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة كفر شكر.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غرق فى مياه الرياح التوفيقى بمنطقة البر الشرقي بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق شاب يدعى سامح. ع. ص 16 سنة مقيمة بمدينة كفر شكر غرق أثناء الإستحمام فى مياه الرياح التوفيقي، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.