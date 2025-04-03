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اندلاع حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل -صور

10:43 م الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
  • عرض 9 صورة
    حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية فى أبو زعبل
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق اندلع بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل فى الخانكة تحويل على هيش وبوص.

تلقت غرفة عمليات القليوبية، بلاغا يفيد باندلاع حريق فى قطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل تحتوي على هيش وبوص.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة

وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه.

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المنشآت الصناعية فى أبو زعبل اندلاع حريق بقطعة أرض فضاء الحماية المدنية بالقليوبية اندلاع حريق بأرض فضاء
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