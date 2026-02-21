إعلان

حطم سوبر ماركت.. السجن المشدد 5 سنوات لعاطل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:55 م 21/02/2026

سجن- أرشيفية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتحطيم محتويات سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة العطارين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشار ياسر أبو العينين بركات والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 3540 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين، إلى ورود بلاغ يفيد بقيام المتهم باستعراض القوة والعنف، وتحطيم سوبر ماركت مملوك للمجني عليه "ش.ف.م".

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م.أ.أ"، عاطل، تدخل على خلفية مشاجرة بين المجني عليه وأحد أقارب المتهم، حيث استعان به الأخير للاعتداء على صاحب السوبر ماركت.

إصابة بعاهة مستديمة

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم تعدى على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بأصابع يده اليسرى، ونتج عن ذلك عاهة مستديمة قدرت نسبة الإعاقة فيها بنحو 40%، فضلًا عن إتلاف بعض محتويات المحل.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

الإسكندرية العطارين سجن مشدد تحطيم سوبر ماركت استعراض قوة حكم قضائي

